福原愛再婚加懷孕 對象就是當年的A先生

日本前奧運桌球國手福原愛正式再婚且已經懷孕！根據日媒《女性SEVEN》今天刊出的獨家訪問，指出福原愛已與一般男性再婚，目前正懷上第三胎，她談及再婚與懷孕的心情，內文也提到該名男性就是當初離婚後陪伴她走出低潮的「A先生」。

福原愛於2016年與江宏傑結婚，2021年正式離婚後，雙方因子女監護權問題歷經跨國法律程序，直到2024年3月才達成和解，這段過程對她而言並不輕鬆。陪伴福原走過低潮的，正是現任丈夫A先生。她強調兩人是在離婚成立後、2021年底才正式交往，起初並未以結婚為前提，而是以能彼此信任、互相扶持的夥伴關係相處。直到對方家人鼓勵兩人以家庭為目標，她才開始思考再婚的可能，並於今年夏天完成結婚登記，同時也已經懷孕。。

對於第三胎充滿不安的福原愛在訪問中說，「這是我第一次在日本生產，醫院制度和過去在台灣完全不同，很多地方都還在適應中。」坦言即使有生產經驗，面對新生命依然緊張，但也感受到即將增加新成員的喜悅。