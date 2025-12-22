福原愛再婚又懷孕！昔自爆「奪網球王子的第1次」情史曝

娛樂中心／楊佩怡報導

37歲日本前桌球選手福原愛2021年被爆出與「橫濱高帥男」的不倫戀醜聞後，她也在同年跟台灣前國手江宏傑斷開5年婚姻；一夕之間，福原愛的形象在台日崩塌，於是轉往中國開闢新的謀生之路。沒想到近日福原愛在日媒專訪中，親口證實已在今（2025）年夏天，與那名引起爭議的「橫濱高帥男」登記結婚，並懷上第三胎，再度引起外界熱議。事實上，福原愛過去的情史也相當精彩，不僅傳出曾與日本桌球選手松平健太、大矢英俊有緋聞外，還爆出曾與「網球王子」錦織圭有過一段姐弟戀。

日媒過去曾拍到福原愛與錦織圭（上圖）在地下鐵接吻。（圖／翻攝自IG＠錦織圭）

回顧福原愛過去的情史，福原愛常年在中國訓練，和身材高挑的中國球員王勵勤，福原愛曾公開表示「崇拜」對方，也喜歡對方的打球風格，但傳出因為男方不斷被拍到和女生出遊，這段還沒開始的感情才無疾而終。2008年福原愛和錦織圭相識，兩人是透過北京奧運日本網球代表杉山愛的牽線，當時錦織圭年僅18歲。甚至還曾被日本狗仔拍到在地下鐵接吻的畫面，但對於戀情並未承認，且在報導相隔4個月後便爆出分手。有桌球人士指出，福原愛曾在某一次聚餐中爆料自己「奪走了小圭的第一次」。

福原愛過去曾爆出插足松平健太（上圖）與女主播的戀情。（圖／翻攝自IG＠松平健太）

2011年福原愛還曾爆出介入另一位選手松平健太與女主播的戀情。另外，福原愛也曾遭爆與日本桌球選手大矢英俊交往過，兩人是青森山田高中的同年級同學，據悉這段感情也是分分合合，最終沒有結果。2016年福原愛與台灣桌球好手江宏傑喜結連理，並育有2名子女。

但在2021年時，福原愛被爆婚變、劈腿已婚「橫濱高帥男」，這段醜聞也讓福原愛與江宏傑的5年情破、離婚收場。然而就在近日，福原愛接受日媒專訪時，透露早在今（2025）年夏天，就「橫濱男」登記結婚並已懷孕。同時她也澄清，直指2021年底和江宏傑辦完離婚手續後，才和「橫濱男」開始交往，間接否認不倫戀傳聞。

福原愛與大矢英俊（上圖）為高中同學，曾被爆出在一起過，過程中分分合合（圖／翻攝自X＠大矢英俊）

福原愛（左）與江宏傑（右）在2016年結婚，5年後女方爆出不倫戀，最終以離婚收場。（圖／民視新聞資料照）









原文出處：福原愛「再嫁橫濱男+懷孕」！昔自爆奪走「網球王子的第1次」精彩情史曝光

