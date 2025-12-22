福原愛再婚又懷孕 江宏傑僅低調「2字」回應

（娛樂中心／綜合報導）日本前桌球天后福原愛2021年捲入「橫濱男」風波，隨後與江宏傑結束5年婚姻。近日她接受日本雜誌《女性Seven》專訪，親口證實已與過去被稱為「橫濱男」的A先生登記結婚，並已懷上第三胎，再度引發外界關注。對此，江宏傑今（22）日稍早透過經紀人低調回應兩個字：「祝福。」

圖／福原愛再婚又懷孕，江宏傑低調回應 。（翻攝 IG）

福原愛在專訪中表示，與A先生交往之初，雙方並沒有急著談婚姻，而是以「人生夥伴」的模式相處，選擇互相扶持、共同生活。她透露，真正促使自己考慮再婚，是因為感受到男方家人的接納與支持，對方家人主動表示，希望能以家人的身分繼續走下去，讓她深受感動，才決定再組新家庭。

她也提到，兩人是在今年夏天正式完成結婚登記，不久後便得知懷孕，將迎接第三個孩子到來。過去兩胎是在台灣生產，這一次則首度在日本待產，從醫療流程到生產安排都和過往截然不同，讓她坦言既緊張又期待，但仍直言：「能迎接新生命、多了家人，老實說我真的很開心。」

至於外界仍關注的「時間軸」爭議，福原愛在訪談中重申，與A先生正式交往，是在與江宏傑完成離婚手續後，她也為當年風波對雙方家人及相關人士造成困擾，再次表達歉意，希望未來能減少不必要的揣測，讓孩子在相對單純的環境中成長。

面對前妻再婚與懷孕的消息，江宏傑透過經紀人以「祝福」回應，未再多做評論。近年來，他將重心放在台灣的主持、球評與節目錄影，同時照顧一雙子女，持續經營球館與個人事業。外界普遍解讀，他選擇用最簡短的方式回應，代表已將重心放在自己與孩子的生活，不再延伸更多情緒表態。

