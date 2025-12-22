福原愛再婚懷孕了！江宏傑斷開前妻曾曝為「他們」：10年後才敢戀愛

娛樂中心／蔡佩伶報導

福原愛斷開男星江宏傑4年，沒想到今（22日）再度躍上媒體版面竟是宣布再婚消息，對象正是過去被拍到的「橫濱男」，然而，前夫江宏傑受訪時曾透露會將重心放在家人身上，直呼10年後才敢戀愛。

福原愛近日挺孕肚接受日媒《女性Seven》訪問，證實在今年夏天跟男方登記結婚，坦言在交往期間從未想過再婚，不過對於現今的發展，福原愛感到開心，尤其是迎接第三胎的報到，福原愛受訪時也還原跟「橫濱男」交往的時間線，強調是在結束前一段婚姻之後才開始。

至於江宏傑離婚後的感情現況同樣受到大家關注，他日前出席節目活動時，透露目前仍是單身狀態，強調會把時間都留給工作跟家人，事實上，江宏傑在3年前開設桌球館開幕活動就曾透露「可能要10年後才會考慮感情」，希望等跟家人的生活狀態都穩定後再說。

福原愛常在小紅書分享生活近況。（圖／翻攝自福原愛小紅書）

