福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜

〔記者廖俐惠／台北報導〕福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天(29日)新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。

福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。

雙方在2025年夏天登記結婚，之後夫妻倆與朋友一家人一起去溫泉旅行，聞到硫磺味卻突然感到很噁心，可是福原愛非常喜歡泡湯，且過去完全沒有這樣的狀況，心想著「該不會⋯」結果還真的中了。對於這個突如其來的消息，橫濱男也是措手不及。

廣告 廣告

在2025年秋天，福原愛向媽媽報告自己懷孕的好消息，當時肚子已經不小了，媽媽發現之後說：「西瓜能放在肚子裡嗎？」更打趣說道：「什麼時候卸貨？」福原愛表示要等到明年，並表示看到媽媽的臉，有一種共享幸福的感覺。

【看原文連結】

更多自由時報報導

農曆11月「生肖運勢」總整理…布局2026「關鍵第一步」要踩對！

堂本光一宣布結婚 秘戀女星12年修成正果

全球百大美女出爐 周子瑜台灣第一美李珠珢首入圍

近畿小子全晉升人夫！堂本光一妻子身分曝光 為愛引退刪光社群

