福原愛再婚懷孕衝日本網路熱搜！網籲她「為台灣的孩子想想」

日本前桌球國手福原愛今傳出與交往多年的日籍男友登記結婚，且懷有身孕，消息曝光震驚各界，並衝上日本網路熱搜，有網友認為她很難重返公眾視野，所以「按照想要的方式生活就好」，但也有人籲她保持沉默，「考慮到台灣的孩子們」。

福原愛再婚消息曝光後，日本雅虎（yahoo）湧入超過4千則網友評論，有網友認為，「她從小就因為乒乓球技藝頻頻出現在電視上，備受追捧，一切都順風順水。但退役、結婚生子後，一切都變了。我不確定這是否與她一直以來受到的追捧有關。」

也有網友說，「一直以來，總有一些人過著這樣的生活，把自己的愛情放在第一位…我非常同情她留在台灣的兩個孩子、江先生，以及她現任丈夫的前妻和孩子們。」還有網友抨擊，「與其找些蹩腳的藉口，我覺得她應該真誠地向家人和粉絲道歉。」

不過也有網友同情福原愛，「她可能不會再回到乒乓球界（包括擔任解說員），也會逐漸淡出媒體，成為一個普通人，所以我認為，她應該按照自己想要的方式生活。」

現年37歲的福原愛近日接受日本雜誌《女性SEVEN》專訪，證實自己再婚並懷孕，這是她繼2021年與台灣桌球選手江宏傑離婚後，再度步入婚姻，她也親自說明再婚的來龍去脈，並為過去風波向相關人士致歉。

