福原愛再婚懷孕「否認出軌」 昔「橫濱男前妻打臉」被挖！

娛樂中心／江姿儀報導



37歲日本前桌球選手福原愛外型甜美，2016年與台灣前國手江宏傑結婚，成為台灣媳婦後育有1子1女。沒想到她2021年被爆出與「橫濱高帥男」約會，疑似婚外情導致形象重挫，也和前夫江宏傑結束5年婚姻。近日她接受日本媒體採訪，竟挺出明顯孕肚，證實已與當年捲入風波的橫濱男結婚，還公開懷孕喜訊。消息曝光震驚台日大眾，不過她曾透露2021年底離婚後才與橫濱男交往，但媒體挖出過去橫濱男前妻爆料，2方說法相左。





廣告 廣告

福原愛挺孕肚再婚「否認婚內出軌」！昔橫濱男前妻曝「曖昧時間點」打臉被挖

福原愛（左）與江宏傑（右）離婚4年，近日受訪她挺孕肚公開再婚、懷孕雙喜訊。（圖／民視新聞資料照、翻攝江宏傑臉書）

福原愛2016年與台灣前桌球國手江宏傑結婚，2021年時爆出婚外情，並與前夫結束5年婚姻。近期她接受日媒《 女性Seven 》專訪，透露今（2025）年夏天和「橫濱男」登記結婚並已懷孕，還大方曝光近照，只見她手輕撫明顯孕肚，露出幸福微笑。她也再次澄清不倫戀一事，指出2021年底和江宏傑辦完離婚手續後，才和橫濱男開始交往，在2025年初夏登記結婚，同時也發現自己懷上第三胎。

福原愛挺孕肚再婚「否認婚內出軌」！昔橫濱男前妻曝「曖昧時間點」打臉被挖

福原愛（左）否認與前夫江宏傑（右）離婚前出軌，橫濱男前妻打臉爆料再被翻出。（圖／翻攝自福原愛臉書、江宏傑臉書）

不過媒體挖出2022年的報導，當時橫濱男前妻向《 週刊文春 》爆料，聲稱2021年發現福原愛寫給老公的情書，驚見信中有「最愛你的笑臉」等曖昧字句。她因此認定福原愛介入其婚姻，憤而提告並求償1100萬日圓（約240萬新台幣）精神慰撫金。對此，福原愛方面隨後發聲明否認破壞他人家庭，並表示相關訴訟已於2022年11月撤回。雙方說法不一，如今隨著福原愛公開再婚懷孕喜訊，再次引發熱議。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：福原愛挺孕肚再婚「否認婚內出軌」！昔橫濱男前妻曝「曖昧時間點」打臉被挖

更多民視新聞報導

福原愛親口宣佈再婚懷孕！前夫江宏傑回應了

福原愛宣布再婚又懷孕！首次在日本生產「認和台灣差很大」：感到困惑

陳都靈爆遭「燒臉獻祭」離世 走路「1怪狀」洩真實近況！

