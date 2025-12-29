福原愛再婚懷孕！溫泉旅行「聞硫磺味噁心」驚覺中獎 橫濱男反應曝光

福於愛接受專訪時透露發現懷孕的過程。（翻攝自X）

37歲的日本前桌球天后福原愛自從與江宏傑離婚後，私生活動向一直是媒體關注焦點。近日她接受日媒專訪，親口證實已於2025年初夏與當初被傳出不倫戀的「橫濱男」A先生正式入籍結婚，且腹中已懷有第三胎！福原愛回憶，發現懷孕的過程相當戲劇化：當時她正與家人在溫泉旅行，一向熱愛泡湯的她，竟然對空氣中的「硫磺味」感到異常噁心反胃，這才察覺身體有異，檢驗後確認喜迎新生命。

泡湯異狀成關鍵 「那一刻就知道不對勁」

福原愛日前接受《女性SEVEN》專訪，福原愛回憶，當時在溫泉旅館突然感到噁心不舒服，「以前很喜歡溫泉，也不會排斥硫磺味，這次卻完全不行」，檢查後證實懷孕，讓她與丈夫「橫濱男」都相當震驚，「他一時之間不知道該說什麼，在旁邊手足無措，我還忍不住笑了出來」。

低潮未歇又迎新生命 初期狀況不穩

福原也坦言，懷孕初期並不順利，身體狀況起伏大，醫師一度提醒胎兒成長需密切觀察，讓她內心充滿不安，因此選擇暫時不對外說明，連身邊親友、和前夫江宏傑所生的兩名孩子都還未得知消息。

從桌球傳奇到話題人物 人生波瀾不斷

福原愛曾是日本桌球界的代表人物，兩度在奧運女子團體賽奪牌，深受國民喜愛。2016年她與台灣前桌球國手江宏傑結婚，婚後移居台灣，育有一女一子，卻在2021年正式離婚，期間更因私生活風波引發日台高度關注。

再婚關鍵推手 來自對方家人的一句話

福原愛透露，與「橫濱男」在2021年底正式交往，原本並未計畫再婚，而是以「能互相信任的伴侶」相處。直到對方家人主動鼓勵「不如成為真正的一家人」，才讓她開始思考婚姻的可能性，兩人最終於2025年初夏登記結婚。

媽媽一句玩笑話 讓她真正感受到幸福

福原愛也首度透露向母親坦承懷孕的時刻，是在父親13週年忌日。當時肚子已明顯隆起，母親半開玩笑問：「你是帶了西瓜來嗎？」她順勢回應「明年才出貨」，母女相視而笑，成了她心中難忘又溫暖的一幕。

