福原愛再婚懷孕！親揭與「橫濱男」交往史 甜蜜維護：不願他再犧牲

福原愛宣佈再婚懷孕。翻攝自aifukuhara IG



「桌球夫婦」福原愛與江宏傑於2021年宣布離婚，當時家暴與外遇等醜聞成娛樂圈熱議話題，時經4年，福原愛近日公開分享新幸福，原來她已在今年夏天已和當初被拍到的橫濱男子登記結婚，並懷上寶寶，她喜悅地說：「連我自己都對現在的狀況感到驚訝…」更表示先前那段被誤解的歲月已畫上句點。

福原愛近日接受日本媒體《女性Seven》訪談公開自己再婚和懷孕的好消息，並首度澄清自己先前沒有讓江宏傑戴綠帽。

福原愛解釋，與江宏傑離婚那段時間，外界不斷放大她與橫濱男的關係，更指控她婚內外遇，但事實上是和江宏傑離婚後的當年年底，她才與橫濱男正式交往，對於當初不倫揣測造成橫濱男的家人、自己的親友們及工作夥伴困擾，她感到非常抱歉。

廣告 廣告

她直言，在此刻選擇公開聊這段往事，心情上很不容易，但她不希望支持她的人繼續活在被他人誤解當中，也不願新的家人再次被輿論犧牲。

提到橫濱男，福原愛甜蜜地透露說，當初和橫濱男交往時，從沒想過要再婚，只希望能彼此信任、扶持走下去，直到對方家長提議說不如成為真正的家人，她才認真思考結婚的可能性，如今再婚又順利懷孕，她坦言目前感受上仍處於驚訝狀態，「不過，老實說我真的很開心。」

此外，福原愛也表示，雖然先前已經有2次生產經驗，但這次是第一次在日本生產，她難免感到緊張，「畢竟日本和台灣的流程完全不同，我常感到困惑。」

更多太報報導

小禎目睹女兒「口罩吻」登大人 被Emma爆料：發出少女般的歡呼

白冰冰當「人形立牌」挺楊惠絜 美魔女席開80桌做公益

楊丞琳認術後幾度崩潰大哭 出道25年第1次「停工」