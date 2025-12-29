福原愛再婚懷孕！認前段婚姻「不久就破裂」 曝江宏傑與橫濱男最大差異

福原愛2021年與江宏傑離婚，近日宣布再婚。（圖／達志／美聯社）

日本桌球界傳奇名將福原愛近日透露，自己已經再婚，且目前正懷有身孕，引發關注。她2016年與台灣前桌球選手江宏傑結婚，婚後育有1女1子，但雙方婚姻僅維持4年就以離婚收場，獨自返日後曾被拍到密會「橫濱男」A先生，而對方正是這次的再婚對象。福原愛日前接受專訪，首度談到上一段婚姻的辛酸。

日本雜誌《女性セブン》報導，福原愛表示，離婚後她曾思考帶著孩子回日本生活的可能性，因此在2021年初短暫返日。當時媒體拍到和福原愛密會的A先生，正是她此次再婚的對象。如今她已懷有身孕，準備展開人生新篇章，也回顧了第一段婚姻帶來的反思與成長。

談及在台灣的婚姻生活，福原愛坦言經歷了不少辛苦。她認為當時自己在溝通上不夠成熟，雖然感受到壓力與困難，卻無法好好將內心想法傳達給對方與家人，反而選擇一再忍耐。她回憶，為了維持看似幸福的家庭，常常壓抑情緒，甚至一邊流淚一邊工作，身心狀態逐漸失衡，朋友也為此感到擔心。

福原愛說，和江宏傑結婚後，她就過度在意要在婆家面前表現得很好，也拼命想成為幸福的一家人，但彼此卻無法好好商量，夫妻關係其實在婚後不久就已經破裂。她提到，直到母親前往台灣陪伴照顧，才真正意識到自己早已超出負荷，也更加明白溝通的重要性，並深刻體會到婚姻若缺乏坦誠表達與傾聽的雙向交流，關係很難長久維持。

相較之下，她形容與現任伴侶A先生能夠自然說出真心話，也能耐心聆聽彼此。在日常生活中，對方不經意的貼心舉動，讓她感受到被理解與支持。回顧過去曾在日本與台灣舉辦盛大婚宴、昂貴婚戒成為話題的「豪華婚姻」，福原坦言如今已不再追求形式，而是更加珍惜平凡卻真實的幸福。

