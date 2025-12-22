福原愛再婚橫濱男證實懷孕 前夫江宏傑回應了

福原愛證實雙喜臨門，江宏傑回應了。（圖／鄧博仁攝、陳俊吉攝）

日本前桌球選手福原愛證實在今年夏天登記結婚，目前已經懷上身孕，老公則是先前傳出不倫戀的橫濱男，前夫江宏傑得知此事後，透過經紀人做出回應。

根據日媒《女性SEVEN》報導，福原愛表示和前夫江宏傑離婚之後，才正式開始和橫濱男交往，當時兩人並沒有執意要結婚，直到男方家人希望彼此能成為一家人，才讓兩人達成結婚共識，便選在今年夏天登記結婚，如今也已經懷上身孕，準備晉升為一家三口，前夫江宏傑獲知此消息後，透過經紀人簡短回應：「祝福」，其他細節則沒有多談。

江宏傑目前仍是單身狀態。（圖／客家電視台提供）

福原愛表示結婚不久之後，就發現懷有身孕，雖然許多人認為她懷上第三胎，孕期期間應該不需要再過度擔憂，對此，她表示這是第一次在日本生產，醫院流程和前兩胎在台灣生的狀況完全不一樣，坦言多少還是會感覺到困惑和不安，不過已經做好準備迎接新生命的到來，言談中散發出即將當媽媽的喜悅。

相較福原愛離婚4年就找到「第二春」，自然讓江宏傑的感情狀態受到關注，據悉，江宏傑處於單身狀態，重心主要放在顧好家人及專注演藝事業，會等到狀態穩定後，再投入下一段感情，至於時間點為何？他曾受訪表示大概要十年後。

