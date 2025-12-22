福原愛再婚橫濱男！挺超巨孕肚現身 鬆吐現況：連我都驚訝

娛樂中心／蔡佩伶報導

福原愛斷開江宏傑後距今已經4年，而她也將事業重心移往中國發展，沒想到今（22日）福原愛拋出震撼彈，證實再婚懷孕，對象正是過去被拍到的緋聞橫濱男，她挺超巨孕肚受訪時也鬆吐最新現況。

根據日媒《女性SEVEN》報導，福原愛透露在今年夏天與男方「A先生」修成正果，從曝光的畫面可以發現，福原愛穿著一套米色套裝現身，孕肚已經大到藏不住，面對再婚懷孕的發展，福原愛坦言「連我都驚訝」，透露從未想過會結婚。

不過福原愛對於第三胎的寶寶來報到，還是覺得開心，她向《女性SEVEN》表示能夠替家庭迎接新生命，「我真的很高興」，福原愛也透露第三胎將會在日本待產，福原愛再婚懷孕消息傳開後，不少網友為此感到驚訝，紛紛在社群中道賀。

福原愛社群不久前才更新穿漢服吃成都美食的貼文。（圖／翻攝自福原愛小紅書）

