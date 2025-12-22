福原愛再婚橫濱男 江宏傑回應了

〔記者王靖惟／台北報導〕日本桌球天后福原愛今傳出與鬧出「雙不倫」的「橫濱男」修成正果，不僅再婚且證實已懷孕，而前夫台灣桌球名將江宏傑，針對此事回應了。

根據日本週刊《女性SEVEN》報導，福原愛懷孕，證實和「A先生」橫濱男結婚了，當初交往時根本沒想過再婚，沒想到進度超乎想像。相對她離婚４年就找到「第二春」，前夫江宏傑則是事業運大開，主持與演藝事業都有好成績，今聽聞福原愛再婚又懷孕，對此今江宏傑透過經紀人回應：「祝福」。

2021年福原愛驚爆婚後和「橫濱男」關係匪淺，隨後與江宏傑爆發婚變，隨即雙方展開跨國離婚官司，目前江宏傑在台灣專心陪伴家人，目前仍是單身。

