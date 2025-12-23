福原愛再婚橫濱男！澄清交往時間駁婚內出軌 日媒狠打臉

37歲日本前桌球名將福原愛在2021年爆出與「橫濱男」不倫戀，震驚外界，她也在同年7月和男星江宏傑結束5年婚。近期，福原愛接受日媒專訪，證實已經在今年夏天和「橫濱男」再婚，並懷有身孕，但強調是和前夫離婚後才和現任老公交往，不過此說法慘遭日媒打臉。

37歲日本前桌球名將福原愛宣布再婚懷孕。（圖／翻攝微博 福原愛）

根據日媒《女性Seven》報導，針對外界關注的交往時間點，福原愛在受訪時透露，她在2020年就決定與江宏傑離婚，強調是在2021年底與江宏傑確定離婚後，才和「橫濱男」交往，起初只是想以「伴侶」關係相互扶持，並沒有執著要結婚，是現任丈夫家人溫暖的支持，才決定一起攜手共組家庭。

福原愛在2021年宣布與江宏傑結束5年婚。（圖／翻攝IG 福原愛）

不過福原愛此說法馬上被日媒《Smart FLASH》、《日刊體育》打臉，紛紛列出福原愛從離婚到認愛「橫濱男」的時間序，指出福原愛2016年9月與江宏傑結婚，分別在2017年和2019年生下一對子女，在2021年1月獨自回日本後就爆出婚變傳聞。

而在2021年3月，福原愛就被日媒拍到和「橫濱男」同遊，直到2021年7年才與前夫江宏傑宣布離婚，「橫濱男」則在同年年底承認和福原愛交往，因此日媒認為福原愛離婚前早和橫濱男有曖昧，打臉她在節目中的說法。

福原愛強調無婚內出軌，慘遭日媒打臉。（圖／翻攝IG 福原愛）

