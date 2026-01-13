福原愛再婚甜曝老公私下貼心舉動！羞認：感到很溫暖

福原愛甜曝老公私下暖心舉動。（圖／中時資料照）

日本前桌球國手福原愛，去年底證實與被稱為「橫濱男」的A先生再婚後，便宣布懷有身孕，準備再次升格當媽，可謂雙喜臨門，日本資深藝人上沼恵美子日前在節目上播放訪問福原愛的片段，只見她開心分享老公私下暖舉，幸福模樣完全藏不住。

上沼恵美子在節目上播放福原愛受訪的片段，她表示老公每天都會到超商幫忙買冰淇淋，雖然這只是日常生活中的小小舉動，內心卻感到相當溫暖，得知福原愛老公私下愛妻的一面，讓上沼恵美子直呼：「好體貼喔」，接著強調：「這話聽起來很簡單，但明白這一點的人，會一輩子都感覺到幸福」。

至於與福原愛的關係有多深厚？上沼恵美子表示自福原愛年幼時，就一路看著她長大成人到結婚，「她上節目的時候會哭，打桌球輸了還會被媽媽責罵，直播時也會落淚」，對福原愛的過去可以說是如數家珍，接著有感而發表示：「每次看到挺著大肚子的愛醬，都覺得自己很像她的阿姨」，更不忘對福原愛獻上祝福，希望她未來能夠幸福美滿。

對於二婚多少引發外界抨擊，福原愛表示直到現在被批評時，內心還是會感到不安，而在擁有家庭後，更不想要因為自己的事情，替家人帶來任何困擾，僅希望外界能多用溫暖目光看待自己，倘若能夠如此，絕對會感到相當開心。

福原愛準備再次升格當媽。（圖／陳俊吉攝）

