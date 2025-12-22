福原愛再婚「橫濱男」宣布懷孕！ 江宏傑經紀人：祝福

日本前桌球名將福原愛近日證實已與外界稱為「橫濱男」的A先生完成結婚登記，且目前已懷孕。對於前妻雙喜臨門的消息，江宏傑經紀人簡短回應：「祝福」。

福原愛（右）2021年與江宏傑（左）離婚。（圖／翻攝自江宏傑臉書）

江宏傑與福原愛過去感情甜蜜。（圖／翻攝自江宏傑臉書）

根據日媒《女性Seven》報導，針對外界關注的交往時間點，福原愛透露2020年就決定與江宏傑離婚，強調是在2021年底與江宏傑正式辦妥離婚手續後，與A先生才確立了戀愛關係，起初並沒有特別執著於一定要結婚，而是以「人生夥伴」為共識互相扶持，如今戀情開花結果，她坦言「連我自己都對現在的狀況感到驚訝。」

對於福原愛雙喜臨門的消息，江宏傑經紀人回應：「祝福」。（圖／翻攝自江宏傑臉書）

真正促使福原愛下定決心再次步入婚姻的關鍵轉折，其實是A先生家人給予了溫暖支持，主動提出「不妨以家人的身分一起走下去」的建議，讓她深受感動，才開始認真思考「也許結婚後，可以擁有美滿的婚姻」，最終確定於2025年夏季登記結婚。

對於新生命的到來，福原愛表示真的感到很開心，也準備好迎接人生的下一階段。

