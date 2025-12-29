福原愛再婚「泡溫泉發現懷孕」 媽媽聞好消息反應曝光

福原愛泡溫泉發現懷孕，媽媽聽好消息反應曝光。（資料圖／寬宏提供）

日本前桌球選手福原愛日前公開再婚懷孕的消息，掀起台、日、陸網友熱議，前夫江宏傑也透過經紀人表示「祝福」。而29日又有新的訪談內容出爐，福原愛再透露發現懷孕的過程，也曝光媽媽得知好消息的反應。

福原愛接受日本媒體《女性セブンプラス》訪問表示，2021年與江宏傑的離婚訴訟成立後，開始與橫濱男（A先生）交往，原本想以「夥伴」的形式一起生活下去，但被夫家問到：「要不要乾脆結婚，以家人的身分一起走下去呢？」這才讓她思考，「如果是跟A先生的話，婚姻生活或許能順利」，於是兩人決定在2025年初夏完成結婚登記。

福原愛透露，自己其實很喜歡溫泉，但在一次與家人、朋友的溫泉旅行中，聞到硫磺味突然覺得很不舒服，因為從來沒有相似情況，所以就到醫院做檢查，沒想到真的是懷孕。她回憶起這段經歷還笑著說，當時丈夫一度腦袋轉不過來，露出不知道該說什麼才好的表情，瞬間不知所措。然而，有段時間她肚中的寶寶狀況很不穩定，因為擔心無法順利成長，所以沒儘早公布消息，也沒向2個家人分享。

說到2個家人，福原愛指出現在已能與前夫互相分擔照顧的責任，橫濱男也理解並支持她想陪伴家人成長的心情。至於媽媽得知她再度懷孕，是2025年秋天、爸爸逝世12週年的時候，雖然身體狀況還不穩定，但肚子明顯隆起，因此媽媽幽默說：「哎呀，妳肚子裡塞了西瓜嗎？」又接著問：「西瓜什麼時候要出貨（生產）呢？」福原愛則正式回覆是明年生產，「透過這樣的互動，看著媽媽當時的表情，我感受到了分享幸福的喜悅」。

