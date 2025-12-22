福原愛再嫁橫濱男又懷孕！ 前夫江宏傑「2個字」回應了

福原愛和江宏傑離婚4年。（翻攝福原愛微博、江宏傑臉書）

日本桌球名將福原愛接受日媒專訪，親口證實已在今年夏天與「雙不倫」的男主角「橫濱男」登記結婚，且已懷孕。對此，她的前夫、台灣桌球名將江宏傑以2個字回應。

福原愛2016年和江宏傑結婚，育有一雙子女，一度成為台日模範夫妻。怎料，2021年福原愛爆出不倫風波，婚姻急轉直下，兩人在同年底完成離婚手續，消息震撼台日。

近日福原愛接受日本週刊《女性Seven》專訪，親口證實已於2025年初夏與當年引發爭議的「橫濱男」完成結婚登記，並透露自己已懷孕，將迎來新生命。專訪畫面中，她挺著孕肚、神情平靜，坦言對人生發展感到意外，但也為家庭即將迎來新成員感到欣喜。

福原愛在訪談中澄清，自己是在2021年底與江宏傑離婚後，才正式與對方交往，當時並未以結婚為前提，只希望成為彼此信任的伴侶。隨著相處時間拉長，在男方家人建議下，才逐漸動念步入婚姻，登記結婚後發現懷孕。她也對過去風波致歉，表示無論原因為何，確實對雙方家庭造成困擾，對此深感抱歉。

對於前妻再婚又懷孕的消息，江宏傑透過經紀人簡短表示：「祝福」。目前他在台灣專注於主持與演藝工作，生活重心以家庭為主，感情狀態仍維持單身。

