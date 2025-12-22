福原愛原本沒想再婚！因「橫濱男」家人轉念 交往時間軸曝光

日本前桌球選手福原愛近日證實已經再婚並懷孕的喜訊。她坦承結婚對象就是過去幾年一直陪伴在身邊、曾被日媒拍到的「橫濱男」A先生，並首度正面澄清2人從相戀到決定結婚的感情時間軸。

福原愛近日宣布再婚並懷孕。（圖／翻攝自福原愛IG）

福原愛（右）2021年與江宏傑（左）離婚。（圖／翻攝自福原愛IG）

根據日媒《女性Seven》報導，針對外界關注的交往時間點，福原愛透露2020年就決定與江宏傑離婚，強調是在2021年底與江宏傑正式辦妥離婚手續後，與A先生才確立了戀愛關係，起初並沒有特別執著於一定要結婚，而是以「人生夥伴」為共識互相扶持，如今戀情開花結果，她坦言「連我自己都對現在的狀況感到驚訝。」

福原愛透露與A先生於2025年夏季登記結婚。（圖／翻攝自福原愛IG）

而讓兩人決定步入婚姻的關鍵點，福原愛稱A先生家人給予了溫暖支持，主動提出「不妨以家人的身分一起走下去」的建議，讓她深受感動，才開始認真思考「也許結婚後，可以擁有美滿的婚姻」，最終確定於2025年夏季登記結婚。

對於新生命的到來，福原愛表示真的感到很開心，也準備好迎接人生的下一階段。

