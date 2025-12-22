福原愛受訪證實再婚懷孕 男方是不倫報導對象

（中央社記者戴雅真東京22日專電）37歲日本桌球名將福原愛接受日媒採訪證實，她已經與先前部分媒體報導的「年下」男友提交結婚登記，雙方皆為再婚，福原愛已經懷孕。她也澄清當年不倫報導，表示雙方是在前段婚姻離婚後才正式交往。

週刊女性SEVEN PLUS今年秋天聽聞福原愛再婚，敲定年底專訪。福原愛接受訪問時輕撫隆起的腹部說：「很多人說，懷第3胎應該不會不安了吧，但完全不是這樣。這將是我第一次在日本生產，醫院的流程和台灣完全不同，很多地方都讓我感到困惑。」

福原愛說：「剛開始與他交往時，我完全沒有考慮過再婚，連我自己都對現在的狀況感到驚訝。但是能夠迎接新生命、增加家人，說實話真的非常開心。」

近年來，福原愛先後經歷不倫報導、離婚與扶養權官司風波，再婚丈夫A先生都陪在她身邊。福原愛表示，對於一連串騷動，無論是工作夥伴、A先生的家人與身邊的人，還是她的家人，真的給很多人帶來極大困擾，想藉此機會再次向大家道歉。

她說：「其實談論自己的私生活讓我感到很不安，也曾猶豫是否該說出來，但我不希望支持我的人誤解，更重要的是，這牽涉到孩子們的未來，因此我認為有責任親口說明。」

福原愛說：「我和A先生正式交往是在與江先生（江宏傑）離婚成立、也就是2021年年底。當時沒有想過結婚，只是想要以彼此信賴的夥伴（partner）形式交往。後來在A先生家人的鼓勵下，我開始覺得如果對象是A先生，也許婚姻生活能夠順利。」兩人於今年初夏入籍，隨後也確認懷孕。

福原愛自幼學習桌球，實力長年引領日本桌球界，因為愛哭而有「愛哭鬼愛醬」的綽號，在日本擁有「國民級人氣」，曾拿下兩屆奧運獎牌（2012年女團銀牌、2016年女團銅牌）。

福原愛2016年與被稱為「桌球王子」的台灣桌球選手江宏傑結婚，這段跨國婚姻當初被認為十分般配，引起台日粉絲祝福，兩人育有一子一女。2018年福原愛宣布引退。

然而在2021年1月，福原愛獨自返回日本，雙方開始就離婚展開訴訟。

同年3月，福原愛被媒體拍到與A先生密會，當時對方仍在婚姻狀態，「不倫」疑雲迅速延燒。約4個月後，福原愛與江宏傑離婚成立，男方也在2021年11月與妻子離婚，兩人在福原愛的新居開始同居生活。其後，福原愛被男方前妻提起訴訟，要求總計1100萬日圓損害賠償，訴訟在2022年11月撤回。

福原愛目前積極經營中國粉絲圈，11月1日生日時，她在微博上傳一張戴著粉紅色、印有「HAPPY BIRTHDAY」字樣眼鏡的照片，並以中文寫下「生日快樂」為自己慶生。（編輯：唐聲揚）1141222