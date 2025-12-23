福原愛堅持「離婚後才交往」！不認婚內出軌橫濱男 日媒列時間線打臉了

娛樂中心／黃韻璇報導

福原愛與江宏傑2021年結束5年婚姻。（圖／翻攝自福原愛臉書）

日本「桌球天后」福原愛昨（22）日福原愛接受日媒專訪，證實自己已經「再婚懷孕」，對象就是當年的「橫濱男」，然而她卻在報導中強調，兩人是在2021年底才確立戀愛關係，當時已經與前與前夫江宏傑辦妥離婚手續。不過日媒不買單，還原她與「橫濱男」交往、婚變的時間線，打臉福原愛自稱離婚才交往的說法。

福原愛接受日媒專訪，證實再婚懷孕，對象就是當年的這位「橫濱男」，不過福原愛表示，「當初和他交往的時候，我並沒有再婚的打算。所以現在的情況讓我自己也感到很意外」，直言原本只是想保持彼此信任的「伴侶」關係，不過對方的家人建議，兩人可以結婚生孩子組成家庭「以家人的身分走下去」，她才開始思考再婚，想著「也許結婚後，可以擁有美滿的婚姻」。

福原愛證實再婚懷孕。（圖／翻攝自小紅書）

針對當年的不倫戀，福原愛也在採訪中還原與「橫濱男」的交往時間線，先是強調「離婚手續4年前就已經辦妥」，並透露，她是在2020年就決定與江宏傑離婚，2021年初她獨自返回日本，同時才被爆出與「橫濱男」約會的婚外情傳聞，之後她與江宏傑的離婚於2021年7月生效，並在2021年底離婚手續辦妥後才與「橫濱男」正式開始交往。

不過日媒似乎不買單，日本週刊《Smart FLASH》、《日刊體育》等，都分別在報導中列出時間線打臉，指出福原愛是在2016年9月與江宏傑結婚，婚後定居台灣，分別於2017年和2019年生下一女一子；2021年1月福原愛獨自返回日本，婚變傳聞浮現；然而在2021年3月福原愛與現任丈夫「橫濱男」的戀情就被曝光，直到同年7月才與江宏傑達成離婚協議；2022年橫濱男前妻向媒體爆料，指控福原愛2021年就介入她的婚姻；中間還有福原愛與江宏傑的監護權爭議，一直到2024年3月雙方才宣布和解，如今福原愛再婚懷孕的對象，就是當初被拍到的「橫濱男」。

