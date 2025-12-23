福原愛堅稱「離婚後才交往」駁出軌 日媒列時間線質疑

日本前桌球天后福原愛，昨(22日)在日媒專訪中證實自己梅開二度並懷孕，再婚對象是曾被日媒拍到的「橫濱男」A先生。儘管福原愛澄清，她和前夫江宏傑離婚後才和A先生確立戀愛關係，但日媒還原時間點，質疑福原愛的時間線。

根據日媒《女性SEVEN》報導，福原愛聲稱，2020年決心和江宏傑離婚，2021年初獨自返日沉澱心情，7月離婚奏效，年尾才跟A先生交往。起初兩人都不執著於結婚，只希望以值得信賴的「伴侶」身份繼續交往下去。

至於步入婚姻的關鍵點，福原愛坦言是來自A先生家人的支持。A先生家人主動問她：「何不結婚組建家庭？」讓福原愛認真地思考再婚的可能性，最終在2025年初夏和A先生完成登記，已準備好共組家庭、迎接愛的結晶。

然而，部分日媒不太認同福原愛的說法，紛紛列出時間線質疑。福原愛2016年9月和江宏傑結婚，婚後移居台灣，分別在2017年和2019年生下一女一子。2021年1月福原愛回日本，婚變傳言不脛而走；2021年3月，福原愛被拍到和當時也有婚姻的A先生同遊橫濱、過夜，點燃「雙出軌」疑雲風暴；2021年7月，福原愛和江宏傑宣布離婚；2021年底，A先生承認11月初離婚後，和福原愛交往。

不過，2022年初A先生前妻向《週刊文春》爆料，手上握有福原愛寫給A先生的4封情書，內容提到「最愛你的笑臉」等字眼，認為福原愛是破壞他們婚姻的第三者，索討1100萬日圓（約240萬新台幣）精神慰撫金。當時福原愛否認插足，並表示A先生前妻已在2022年11月撤回訴訟。

2023年7月，江宏傑委任律師在日本召開國際記者會，說明離婚後福原愛未履行相關約定，只好向日本法院提出訴訟，已獲勝訴，但福原愛拒絕履行判決。這起跨國官司直到2024年3月正式落幕。

