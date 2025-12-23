福原愛大方宣布再婚又懷孕！ 前夫江宏傑低調回應了

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

日本前桌球國手福原愛與台灣桌球選手江宏傑2021年離婚，結束5年婚姻的同時，福原愛被爆與「橫濱男」出軌，這段不倫戀也隨之曝光。江宏傑與福原愛的跨國離婚官司直到2024年3月才正式結束。近日，福原愛接受日本媒體專訪，她首度證實在今年夏天已與「橫濱男」登記結婚，如今準備迎來人生中的第3胎。對此，前夫江宏傑也回應了。

江宏傑與福原愛的跨國離婚官司直到2024年3月才正式結束。（圖／江宏傑臉書、福原愛微博）

江宏傑與福原愛離婚後，近年來活躍於各大綜藝節目，今年憑藉著「廚師的迫降：客家廚房」入圍第60屆金鐘獎《實境節目主持人獎》。如今對於福原愛再婚並懷孕的消息，江宏傑僅透過經紀人低調回應：「祝福。」

