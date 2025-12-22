福原愛嫁橫濱男「孕肚照曝光」首認2020年就想離婚

日本前桌球國手福原愛。（圖／中時資料照片）

日本前桌球國手福原愛近日挺著明顯孕肚，首度接受日媒專訪，證實已再婚並懷有身孕。畫面中，她身穿剪裁簡約的淡色系長洋裝，布料柔軟、線條寬鬆，隆起的腹部十分明顯，雙手自然輕撫孕肚，神情平靜，左手婚戒也清楚入鏡。依腹部狀態與受訪內容推估，目前應已進入懷孕中後期，約5至7個月左右。

福原愛近日接受日媒《女性SEVEN》訪問時坦言，其實早在2020年便萌生結束上一段婚姻的想法，當時選擇返回日本生活，讓自己沉澱並重新整理人生方向。相關友人也轉述，她那段時間承受相當大的生活與心理壓力，狀態並不輕鬆。

廣告 廣告

針對外界關注的感情時間線，福原愛再度說明，她與現任丈夫是在2021年7月與江宏傑正式離婚後，於同年年底才開始交往。兩人起初並未急著談論婚姻，而是以互相扶持的夥伴關係相處，後來在男方家人鼓勵下，才決定登記結婚並迎接新生命，於2025年夏天低調完成再婚手續。

福原愛現任也正是當初被拍到的誹聞對象「橫濱男」，對於當年爆出相關爭議，福原愛也在訪談中再次致歉，坦言事件對身邊許多人造成困擾，「無論是工作相關人士、對方家人，還是我的家人，都因此受到影響，真的非常抱歉。」近年她將生活與事業重心放在大陸市場，持續經營社群平台與相關工作，不過日前微博貼文被發現IP顯示在日本，外界推測她已返日待產。對於前妻再婚懷孕一事，江宏傑則透過經紀人簡短回應：「祝福。」

更多中時新聞網報導

2025十大娛樂新聞回顧》方大同抗病5年41歲離世

保健》女性胃痛肩痠、喘要注意 恐是心梗

KARA台北跨年開放粉絲點歌