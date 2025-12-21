福原愛宣佈再婚懷孕！與橫濱男修成正果「今夏已登記結婚」

福原愛宣佈再婚懷孕。（圖／中時資料照）

日本前桌球選手福原愛2021年3月與橫濱男爆發不倫戀，同年7月與前夫江宏傑宣布離婚，兩人還為此爆發離婚官司，直到2024年3月才達成和解，如今，她證實在今年夏天與橫濱男登記結婚，還已經懷上身孕，大方曬出孕肚，準備再次升格當媽。

根據日媒《女性SEVEN》報導，福原愛挺著孕肚接受專訪，她透露和橫濱男正式開始交往，是在和前夫江宏傑離婚之後，時間落在2021年底，當時兩人只想以能彼此信任的伴侶身分走下去，並沒有執意非得要結婚，沒想到橫濱男的家人希望彼此能成為一家人，才讓她生出結婚的念頭，兩人便選在今年夏天登記結婚，隨後便發現懷有身孕，預計於明年晉升為一家三口。

福原愛接著向雙方家人以及工作人員道歉，當初爆發不倫戀後，造成許多人非常大的困擾，由於要再度談論私生活不免感到惶恐，一度猶豫是否要說出口，經過一番深思熟慮後，為了不要讓外界對自己繼續產生誤解，加上攸關自己重要的家人，才會決定公開說清楚。

對於外界認為懷上第三胎，過程中應該不需要過於緊張，對此，福原愛強調這是第一次要在日本生產，加上醫院流程和在台灣生前兩胎時完全不同，多少還是會感到不安及困惑，不過也已經做好準備即將迎接新生命的到來。

福原愛表示第一次要在日本生產，多少感到緊張。（圖／中時資料照片）

