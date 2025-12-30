福原愛宣布二婚遭問「習慣被罵嗎？」 親吐不安心聲

福原愛遭問習慣被罵嗎，公開二婚原因曝光。（資料圖／陳俊吉攝）

前日本桌球國手福原愛日前公開再婚懷孕的消息，再度掀起話題討論，除了外界的祝福外，也引來不少批評聲浪。對此，她被問到是否習慣了他人的負面評論，福原愛則表示並非如此，並直言：「不想讓家人看到我被抨擊的樣子。」

福原愛日前接受日媒《女性セブンプラス》訪問，提到離婚4年後再度公開二婚且懷孕的消息，內心其實十分不安，坦承曾想過默默完成一切程序，但她覺得如果不親自說明，可能又會引發外界臆測，「為了避免給周圍的人添麻煩，我覺得必須站出來。雖然無論做什麼好像都會招來批評，但我覺得誠實說出來，至少不會有謊言」。

而被問到是否習慣被批評、是否不在意輿論？她坦言一想到又要被批評就會感到不安，雖然她從小就受到大眾關注，但擁有自已的家庭之後，「不想因為自己的事情帶給家人困擾」的想法越來越強烈，「我不會說『請用溫暖的目光看待這次的再婚與懷孕』……但如果你們能用溫暖的目光看待，我還是會很開心的」。

至於接下來的人生目標，福原愛微笑說：「短期因為育兒似乎沒有餘裕完成」，不過她未來想就讀研究所。原來她2007年曾錄取日本早稻田大學，但隔年為了參加北京奧運而休學，最後更直接退學，所以近來萌生重返校園的想法，並想學習運動管理的專業。

最後福原愛透露，今年夏天參加了桌球相關活動，讓她想重拾桌球的老本行，坦言「曾經帶給很多人麻煩，也受到社會譁然，甚至有段時間不想出現在大眾面前，但正因為是這樣的我，才有一些事是我可以說的。如果未來還有機會，我希望能以福原愛的身分，對桌球界以及支持我的大家有所回報」。

