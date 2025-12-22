福原愛宣布再婚又懷孕！首次在日本生產「認和台灣差很大」：感到困惑

娛樂中心／巫旻璇報導

37歲日本前桌球國手福原愛，在2021年被爆出與「橫濱高帥男」約會後，與台灣前桌球好手江宏傑5年婚姻劃下句點，形象在台、日兩地瞬間重挫，之後她逐漸將事業重心轉往中國。近日，她挺著明顯孕肚接受日本媒體採訪，首度證實已在今年夏天與當年捲入風波的橫濱男正式登記結婚，不久後更傳來懷孕喜訊。她坦承，這將是自己首次在日本生孩子，心情既新鮮又有些難適應。





福原愛離婚江宏傑「宣布再婚又懷孕」！首次在日本生產「認和台灣差很大」：感到困惑

談起與橫濱男的感情進展，福原愛（右）強調，兩人是在她與江宏傑（左）離婚、也就是2021年底後，才正式開始交往。（圖／翻攝自IG＠江宏傑、福原愛小紅書）

根據日本媒體《女性Seven》報導，福原愛透露，外界普遍以為她已是「老手媽媽」，應該很熟練，但實際上完全不是如此。她說，以前兩胎都是在台灣生產，如今改在日本報到，醫療制度與流程全然不同，讓她反而更加緊張，「大家都會跟我說，已經是第三胎了，應該不會再緊張了吧？但其實完全不是那樣。因為這是我第一次在日本生產，而且醫院的流程和台灣完全不同，讓我在很多事情上都感到困惑、不太適應」。





福原愛離婚江宏傑「宣布再婚又懷孕」！首次在日本生產「認和台灣差很大」：感到困惑

，福原愛透露，外界普遍以為她已是「老手媽媽」，應該很熟練，但實際上完全不是如此。（圖／翻攝福原愛微博）





談起與橫濱男的感情進展，福原愛強調，兩人是在她與江宏傑離婚、也就是2021年底後，才正式開始交往。她笑說，當初無論是她或對方，都沒有再婚的打算，因此如今的發展連她自己都覺得意外，不過對方始終陪伴、支持，這一份穩定力量讓她慢慢敞開心房。她透露，原本兩人對婚姻並沒有太大執著，只希望以信任為前提好好走下去。不過後來男方家人主動提議，「既然如此，不如就組成家庭一起前行？」這番話讓她開始認真思考婚姻的意義，並最終作出決定。兩人於初夏完成結婚登記，隨後便確認有了新生命。





福原愛離婚江宏傑「宣布再婚又懷孕」！首次在日本生產「認和台灣差很大」：感到困惑

儘管對即將到來的生產仍感到不安，她說，想到家裡將多一名可愛成員，心裡就感到幸福而期待。。（圖／翻攝福原愛微博）









儘管對即將到來的生產仍感到不安，她說，想到家裡將多一名可愛成員，心裡就感到幸福而期待。她也借這次專訪向曾因她的私生活風波受到波及的家人、朋友及工作伙伴致歉，也希望多年支持她的人能少一些誤會，多一些理解。

原文出處：離婚江宏傑4年「福原愛再婚又懷孕」！首次在日本生產「認和台灣差很大」：感到困惑

