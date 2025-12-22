福原愛宣布再婚懷孕，對象就是「橫濱男」。圖/ 日本雅虎資料照

37歲日本前奧運桌球國手福原愛今（22日）透過媒體宣布自己已經再婚且懷孕，但對象是否為先前的緋聞對象「橫濱男」，福原愛沒有正面回應，但從她自述的內容研判，就是這位「橫濱男」。

據日本《女性Seven》獨家報導，福原愛在接受訪問時說，很多人對她說，她懷第3胎應該沒什麼好緊張了吧，但她直呼：「根本不是這樣！」她稱自己首次在日本生產，無論是醫療制度或就醫流程，都與過去在台灣時的經驗截然不同，讓她一度感到不安與困惑。

福原愛說，當時跟對方交往時，沒有想過會走到結婚這一步。福原愛也表示，再婚的對象就是先前爆出的熟人男子「A先生」，也就是大家熟知的「橫濱男」。她指出，與A先生的正式交往是在2021年底、與前夫離婚之後才開始，雙方起初並未執著於婚姻，而是以彼此信任的「人生夥伴」關係相處，直到A先生家人提出「要不要以家人的身分一起走下去」，她才開始思考再婚的可能性。兩人最後於2025年夏天完成結婚登記，隨後確認懷孕喜訊。對於迎來新生命、家庭成員增加，福原愛說「內心真的很開心」。

福原愛於2016年與台灣前桌球選手的江宏傑結婚，婚後定居台灣，並於2017年與2019年分別生下一女一子。但這段跨國婚姻最終仍破局，2021年雙方離婚。



