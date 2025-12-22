生活中心／綜合報導

日本前奧運桌球國手福原愛與藝人江宏傑，4年前因福原愛傳出不倫戀，婚內出軌另一名橫濱男，當年江宏傑訴請離婚後，直到去年兩人才達成和解共識。近日福原愛接受日媒專訪，宣布與橫濱男今年夏天完成登記，隨後懷有身孕，目前正準備迎接新生命的到來。

日本前奧運桌球選手福原愛(2024.3.15)：「我已經和江先生和解了，我借此機會向各位報告，希望各位能夠用溫暖的眼神關心我。」日本前奧運桌球選手福原愛，與藝人江宏傑，長達3年跨國離婚官司，直到去年，兩人才達成和解共識，如今福原愛已迎來婚姻的第二春。

福原愛宣布再婚懷孕! 情定橫濱男稱"先婚後孕"

日媒專訪福原愛，宣布再婚懷孕 。（圖／女性SEVEN）

穿著淡粉色洋裝，挺著大孕肚，福原愛接受日媒"女性SEVEN"雜誌專訪，斗大標題寫下，福原愛公開再婚及懷孕消息，真心為新的生活和家庭新成員的到來感到高興，她表示，大家都說我不應該擔心第三個孩子，但事實並非如此。這是我第一次在日本生產，醫院和台灣的完全不同，所以我有點不知所措。還強調當初和他交往的時候，我根本沒想過要再婚。福原愛指的這個"他"，正是四年前與她不倫戀的橫濱男。2021年3月兩人被周刊拍到親密出遊，從此陷入婚變醜聞。回顧福原愛兩段婚姻，2016年9月，她與江宏傑在日本東京登記結婚，兩人先後生下一雙兒女，2021年傳出女方婚內出軌，4月江宏傑訴請離婚，7月宣布結束婚姻，福原愛聲稱離婚後，同年底才與橫濱男正式交往，直到今年夏天，兩人完成登記，後續發現懷孕。

日本前奧運桌球選手福原愛 。（圖／民視新聞）

日本前奧運桌球選手福原愛(2021.8.6)：「就是我可能說得有點重，但是我可以活到今天，真的是中國人這樣的支持我。」爆出不倫戀後，福原愛在台日的形象破滅，事業重心轉往中國發展，但10月份被發現，她人已離開中國，小紅書IP顯示在日本，準備待產，輾轉台灣、中國一圈，最終仍回到日本。

原文出處：福原愛宣布再婚懷孕! 情定橫濱男稱"先婚後孕"

