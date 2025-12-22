福原愛宣布再婚懷孕 挺孕肚曝過程：自己都感到很驚訝

福原愛宣布再婚、懷孕消息，並強調「我認為自己有責任親自說清楚」。（翻攝自福原愛臉書）

37歲福原愛與前夫江宏傑離婚於2021年，期間被爆出「不倫疑雲」事件，她近日接受日本媒體獨家專訪時，透露自己已於2025年夏天再婚，後來就確認懷孕，「我認為自己有責任親自說清楚」。

福原愛近日挺著孕肚接受《女性SEVEN》獨家專訪，透露從離婚到再婚的心路歷程，指一開始和現在老公交往時，自己完全沒有再婚的打算，「連我自己都對現在的狀況感到很驚訝……不過，能迎接新的生命、家庭成員增加，我真的感到由衷的開心。」

福原愛2021年被爆出「不倫疑雲」事件，她回應強調，在這段如雲霄飛車般起伏不斷的日子裡，始終陪伴在身邊的，「正是那位男性友人A先生。」她也提到，這段時間造成非常多人的困擾，想藉這個機會再次向大家致上最深的歉意，真的非常抱歉。「其實談論私生活讓我感到很惶恐，也猶豫是否該說出來，但我不希望支持、鼓勵我的人產生誤解，更重要的是，這件事也關係到我最珍貴的孩子們，所以我認為自己有責任親自說清楚」。

福原愛更強調，自己跟現在老公交往的時間點，是在跟江宏傑離婚後，時間為2021年底。原本2人對婚姻沒有特別的執著，只希望以能夠互相信任的「夥伴」關係繼續走下去。不過後來在老公家人的鼓勵下，2人在今年夏天時結婚，後來也確認自己懷孕了。

