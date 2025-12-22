福原愛宣布再婚懷孕！與橫濱男修成正果 親自解釋不倫戀

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

日本前桌球選手福原愛2021年3月被爆出與橫濱男有婚外情，同年又與江宏傑離婚，離婚官司直到2023年才落幕。而在此期間福原愛也不時被目擊與橫濱男同行，沒想到福原愛透過日本媒體證實，自己與橫濱男再婚，且已經懷孕。

根據日本媒體《女性SEVEN》報導，福原愛表示，自己與橫濱男一開始在一起時並沒有執意要結婚，是男方家人希望成為一家人，才讓她有想婚的念頭，於是便在今年夏天登記結婚，隨後發現懷孕，而她本人對於接踵而來的事情也感到相當驚訝，「不過，能迎接新生命、多了家人，老實說我真的很開心。」接著，福原愛坦言，雖然之前已經生過兩胎，但因為這是她第一次要在日本生產，加上流程可能與在台灣不同，所以還是有些不安。

此外，由於福原愛在與江宏傑離婚前，曾被爆出與橫濱男的不倫戀，對此，她也藉此向雙方家人及工作人員道歉，因為當時事件爆發後，對許多人造成困擾，而為不讓大家繼續產生誤解，所以在經過思考後，她決定向外界說清楚，自己與橫濱男是在與江宏傑離婚後才交往。





