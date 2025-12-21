福原愛宣布再婚懷孕！ 親曝：與江宏傑離婚後才開始新戀情

福原愛震撼宣布再婚懷孕。（圖／翻攝自Instagram@aifukuhara9113）

37歲日本前奧運桌球國手福原愛與台灣桌球選手、藝人江宏傑離婚後，宣布再度步入婚姻，並已懷有身孕。她近日接受日媒專訪，親口證實已與一名一般男性完成登記結婚，目前正準備迎接新生命的到來。

根據《女性Seven》獨家報導，福原在訪談中坦言，外界常對她說「第三胎應該沒什麼好緊張的吧」，但事實並非如此。她表示，這是自己首次在日本生產，無論是醫療制度或就醫流程，都與過去在台灣時的經驗截然不同，讓她一度感到不安與困惑。

曾在奧運桌球女子團體賽中兩度奪牌的福原愛，是日本桌球史上的代表性人物，不過近年來，她的私生活屢屢成為輿論焦點。《女性Seven》指出，2025年秋天掌握福原再婚的消息，並向其所屬經紀公司查證，福原本人回應希望能親自說明，因此現在接受訪問。

福原表示，與現任丈夫交往初期，從未想過再婚，「連我自己都對現在的狀況感到驚訝」，但她也直言，能夠迎來新生命、家庭成員增加，「內心真的很開心」。

回顧過往，福原於2016年與台灣前桌球選手的江宏傑結婚，婚後定居台灣，並於2017年與2019年分別生下一女一子。然而，這段跨國婚姻最終未能長久維持，2021年雙方離婚。

在這段動盪如雲霄飛車般的歲月中，陪伴在福原愛身旁的，正是如今與她再婚的A先生。福原在專訪中親自說明這段關係，並為過去一連串風波向相關人士致歉，強調之所以選擇公開說明，是不希望支持她的人與孩子們受到誤解。

她指出，與A先生的正式交往是在2021年底、與前夫離婚之後才開始，雙方起初並未執著於婚姻，而是以彼此信任的「人生夥伴」關係相處。直到A先生家人提出「不妨以家人的身分一起走下去」，她才開始思考再婚的可能性。兩人於2025年初夏完成結婚登記，隨後確認懷孕喜訊。

