福原愛宣布再婚懷孕！「轉正橫濱男」前夫江宏傑回應了

江宏傑大方祝福前妻福原愛再婚生子。（圖／翻攝自江宏傑、福原愛臉書）





日本前桌球國手福原愛2021年爆出不倫戀，斬斷和江宏傑的5年婚姻，近日她接受日媒採訪時證實和當年被拍到的「A先生」橫濱男結婚了，並已經懷上孩子，消息曝光後震驚各界。對此，前夫江宏傑稍早也透過經紀人獻上祝福。

根據日媒《女性Seven》報導，福原愛在訪談中坦言，與A先生最初並沒有結婚打算，而是互相信賴的伴侶關係，最終決定步入婚姻的轉折點，是在A先生的家人對他們說「不如結婚，作為一家人一起生活吧」，才讓兩人決定於2025年夏季登記結婚。

福原愛強調，兩人是在與江宏傑離婚後才正式確立戀愛關係，如今兩人迎來新生命，福原愛也說「內心真的很開心」，坦言因為是首度在日本生產，與過去在台灣時的經驗截然不同，讓她一度感到不安與困惑。

針對福原愛再婚懷孕生子的消息，江宏傑稍早也透過經紀人回應：「祝福」，相當大器。而江宏傑先前在受訪時曾透露，目前沒有交往對象，將重心放在家庭、生活與工作，暫時沒有考慮感情。



