福原愛宣布再婚「橫濱男」懷孕了！親曝：離婚江宏傑後才開始新戀情

福原愛今年初夏與橫濱男子完成結婚登記，目前懷孕約8個月，預計即將臨盆。她接受《女性SEVEN》專訪時，大方挺著孕肚受訪，神情顯得相當輕鬆愉快。福原愛透露，這次選擇在日本生產，醫院制度與台灣完全不同，讓她感到些微緊張，但整體心情平靜。

針對外界關注的交往時間軸，福原愛首度澄清，與橫濱男正式交往是在2021年底，也就是與江宏傑離婚之後。她表示，當初完全沒有想過再婚，兩人原本只打算以人生夥伴的關係共同生活。直到橫濱男的家人提議「不如結婚，成為真正的一家人一起走下去」，這番話深深打動了她，才決定在今年夏天登記結婚，當時已知懷孕。

回顧與江宏傑的婚姻，福原愛坦言在台灣的婚姻生活與育兒過程中吃了不少苦，無法向周遭求助。她形容自己是越努力越拚命的類型，但也因此與江宏傑的裂痕越來越深。福原愛的友人透露，夫妻關係從婚姻初期就有煩惱，但她給人的感覺是「一定要撐下去」，反而把自己逼得太緊。

2020年福原愛下定決心離婚，2021年初獨自返日尋找帶家人回國的可能性，卻在此時被拍到與橫濱男密會，隨後被媒體大幅報導為「不倫外遇」。在這段風雨不斷的日子裡，橫濱男始終低調陪伴，成為她的最強後盾。

相較之下，前夫江宏傑離婚後專注經營桌球館事業，受訪時曾表示要把重心放在家人身上，10年後才會考慮發展新戀情。對於現在的他來說，顧好家人、對他們負責是最重要的事。

福原愛過往情史豐富，最轟動的是2008年與日本網球王子錦織圭的姐弟戀，兩人在奧運期間相識，但僅維持4個月就因聚少離多而分手。2016年她與江宏傑結婚時，因收入差距被說成「格差婚」，據報導她選手全盛時期年收入曾高達6億台幣。

福原愛表示願意受訪是因為過去私事造成周邊人困擾，想藉此機會說明並道歉。她說：「我不希望一直支持我的大家產生誤解，這件事也關係到家人，必須由我親自說清楚。」如今即將三度成為母親的她，已準備好迎接人生下一個階段。

