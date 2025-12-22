福原愛宣布帶球再婚「橫濱男」！江宏傑斷開舊情4年仍單身 2字回應了

福原愛再婚，前夫江宏傑回應了。翻攝福原愛臉書

日本前桌球國手福原愛2021 年捲入婚外情風波，與台灣桌球名將江宏傑結束 5 年婚姻後，跨國官司直到2024年3月才正式落幕，沉寂多年後，福原愛日前挺著孕肚接受日本媒體專訪，首度親口證實，已與當初出軌的「橫濱男」於今年夏天完成結婚登記，並同步迎來人生第三胎，對此，江宏傑也透過經紀人簡短大方回應：「祝福。」

現年37歲的福原愛當年不倫戀曝光後形象重挫，離婚後返回日本生活，轉而經營自媒體，並逐步將事業重心移往中國，積極拍攝短影音、經營社群平台。日媒《女性SEVEN》報導，近日她以孕婦身分受訪時坦言，當初交往時從沒有想過會再婚，只想成為彼此信任的伴侶，對如今的發展連自己都感到驚訝，但她也表示：「能為我們的家庭迎接新的生命，我真的很高興。」

福原愛挺孕肚受訪。翻攝女性SEVEN

福原愛與江宏傑育有一女一子，如今再度懷孕，她也分享內心狀態，外界或許以為已有兩胎經驗的她，對生產早已駕輕就熟，但她卻直言並非如此，「大家都說我不應該擔心第三個孩子，但事實並非如此。這是我第一次在日本生產，醫院和台灣的完全不同，所以我有點不知所措。」

回顧過往，福原愛 2016 年結婚後移居台灣，婚姻最終於 4 年前畫下句點。熟識她的友人曾向日媒透露，長期身處異地、婚姻與育兒壓力交織，讓她承受極大心理負擔，卻習慣獨自撐過一切。歷經輿論風暴與人生低潮後，如今的福原愛似乎走到能夠慢慢呼吸的階段，她平靜地說：「能迎接新的生命，這件事本身就讓我很滿足。」



