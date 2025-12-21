福原愛宣布「再婚且懷孕」 親揭與橫濱男交往時間點

日本前桌球國手福原愛證實已於今年初夏與交往多年的日籍男友完成結婚登記，目前懷有身孕，這是她繼2021年與台灣桌球選手江宏傑離婚後，再度步入婚姻。現年37歲的福原愛近日接受日本《女性SEVEN》專訪，親自說明這段感情的來龍去脈，並為過去風波向相關人士致歉。

福原愛。（圖／福原愛IG）

福原愛澄清與現任丈夫交往的時間點，正式開始交往是在與江宏傑離婚成立後，也就是2021年底之後，兩人當時並未特別執著要結婚，只希望能以彼此信任的伴侶關係走下去。直到A先生的家人對他們說「不如結婚，作為一家人一起前行吧」，福原愛才開始思考，或許和A先生的婚姻生活能夠順利，兩人最終在2025年初夏登記結婚，之後也發現懷孕的喜訊。

懷著第三胎的福原愛坦言，外界常認為她已是經驗豐富的媽媽，但這次在日本生產讓她感到相當不安，因為醫院的流程與過去在台灣的經驗完全不同，讓她一度感到困惑。福原愛也透露，與現任丈夫交往初期完全沒想過再婚，「連我自己都對現在的狀況感到驚訝」，但能夠迎接新生命、家人增加，內心真的很開心。

福原愛離婚江宏傑後，宣布再婚且懷孕了。（圖／擷取自微博）

福原愛在訪談中首先針對一連串風波，向工作相關人士、現任丈夫的家人與周遭人士，以及自己的家人道歉。她強調之所以選擇公開說明，是不希望支持她的人與孩子們產生誤解，「真的對大家造成了非常大的困擾，我想藉此機會再次誠摯致歉」。

回顧福原愛的婚姻歷程，她於2016年與江宏傑結婚後定居台灣，並於2017年與2019年分別生下一女一子，這段跨國婚姻最終未能維持，雙方於2021年離婚。福原愛在2021年初獨自短暫返日時，被媒體拍到與一名熟識男性在橫濱密會，爆出不倫疑雲。如今陪伴在福原愛身旁的，正是當年被拍到在橫濱約會的男子，兩人關係也從人生夥伴正式升格為夫妻。

