福原愛小三扶正！懷孕再婚引爆反彈 日媒：身價狂跌回不去
〔記者邱奕欽／台北報導〕福原愛2021年爆出不倫醜聞，不久後便與江宏傑宣布終止近5年婚姻。時隔4年，福原愛昨(22日)透過日媒證實再婚並懷孕，不過外界更關注她的事業現況，不僅被逐一重新檢視，更被以同為日本前桌球代表的石川佳純相比，2人在商業價值與曝光度上已出現明顯的差距。
福原愛小三扶正的再婚對象，正是當時與她爆出「雙雙婚內不倫」，且被日媒形容是「橫濱版大谷翔平」的男性。如今2人修成正果，福原愛再婚又懷孕本應是人生重磅喜訊，但網路上的祝福聲浪相對零星，更多的則是冷眼與質疑，過往與前夫江宏傑童話般的5年婚姻，也未倖免被網友們再次檢視。
不僅如此，福原愛在日本的事業發展也被日媒點名比較，曾被稱為「愛哭鬼愛醬」並擁有國民級人氣的她，因接連的負面風波導致形象重創。日媒《日刊ゲンダイDIGITAL》就指出，福原愛在專業球評等位置上，已被同為日本前代表的石川佳純取代；據悉，石川佳純不僅身兼體育主播、品牌大使與藝人等多職，日媒更推估他的單支廣告酬勞以500萬日圓(約100萬元台幣)作為起價。
相較之下，福原愛在深陷不倫囹圄後致身價狂跌，單支廣告酬勞剩僅約100萬日圓(約20萬元台幣)，與石川佳純相差甚遠。不僅如此，日本業界普遍認為福原愛行事作風奔放，廣告方面已難再接到過去的大型贊助或高價案件，電視綜藝節目也難以開口邀請，基本上是回不去了。
不過，福原愛並未完全退出舞台，她近年將重心轉向中國市場，經營社群平台、拍攝美食與美容相關內容，也嘗試直播帶貨等多元發展，在當地仍保有一定知名度，但實際上效果有限且業績平平。然而，隨著公開再婚與懷孕消息，福原愛是否能夠在新家庭與工作之間取得平衡迎來轉折，或是否拿捏不當以致再度影響事業布局，皆仍有待時間驗證。
