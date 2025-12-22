福原愛帶球再婚橫濱男！友人曝跟前任江宏傑跨國婚姻「吃很多苦」

娛樂中心／蔡佩伶報導

前日本桌球選手福原愛斷開台灣桌球名將江宏傑4年，今（22日）被日媒報導再婚的消息，同時也證實福原愛懷上第三胎，讓許多人相當震驚，然而，該則報導中還提到了福原愛友人的說法，指出福原愛跟江宏傑這段跨國婚姻中吃了許多苦頭。

據《自由時報》指出，日媒提到友人形容福原愛跟江宏傑的5年跨國婚姻「吃足苦頭」，認為在海外結婚生子的福原愛無法順利求救，因此即使她拼命努力，跟江宏傑的隔閡卻也越來越深，而福原愛更是給人一種太勉強自己的形象。

其實，福原愛向日媒《女性Seven》透露本來跟「橫濱男」交往沒有想過結婚，不過男方家人提議想要成為「真正的家人」，才讓福原愛動了想婚念頭，至於前夫江宏傑得知福原愛再婚，則透過經紀人回應「祝福」2字，其餘並未多談。

福原愛宣佈再婚。（圖／翻攝自微博）

