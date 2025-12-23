福原愛懷孕再婚引反感！日媒曝她「身價崩跌」被取代

娛樂中心／楊佩怡報導

日本前桌球女神福原愛，2016年與台灣桌球前國手江宏傑步入婚姻，兩人婚後曾在鏡頭前展現恩愛形象。然而，2021年因福原愛爆出婚內出軌已婚的「橫濱男」，導致兩人走上離婚一途。沒想到近日福原愛在專訪中，親口證實已與「橫濱男」登記結婚，並懷上第三胎，再度引起外界熱議。日媒就分析指出，福原愛在專業球評位置上，已被石川佳純取代，身價狂跌。





福原愛懷孕再婚橫濱男引反感！日媒分析她「身價崩跌」：被正妹後輩取代

福原愛（左圖右）與江宏傑（左圖左）2016年結婚，5年後因福原愛捲不倫戀爭議，兩人最終以離婚收場。（圖／翻攝自江宏傑臉書）

廣告 廣告

根據日媒《日刊ゲンダイDIGITAL》報導，福原愛表示之所以選擇在此時公開再婚與懷孕喜訊，是為了「不想被誤解」，並強調自己是在2024年3月與江宏傑達成親權和解後，才與現任丈夫展開正式交往。然而，日本網友對此說法並不買單。主因在於現任丈夫正是 2021 年與她傳出「橫濱雙不倫」風波的同一人，當時更曾遭對方前妻提告求償。批評者認為，福原愛在向大眾道歉後卻「重複同樣的選擇」，且再婚時機過快，加上未考量到與江宏傑所生的兩名年幼子女的感受，被指責「道義上有問題」、「無視社會大眾的反應」。

福原愛懷孕再婚橫濱男引反感！日媒分析她「身價崩跌」：被正妹後輩取代

日媒分析出福原愛因一連串的爭議，導致許多工作都由後輩石川佳純接手。（圖／翻攝自石川佳純IG）

報導也指出，福原愛過去「天才少女」的國民級人氣，在經歷一連串風波後早已崩塌。廣告製作人透露，目前運動評論員、宣傳大使等正面形象的工作，幾乎都被後輩石川佳純接手，兩人的身價差距也十分懸殊。據估計，石川佳純的廣告代言費起跳價約為 500 萬日圓（約新台幣100萬），而福原愛則縮水至僅剩約 100 萬日圓（約新台幣20萬）。業界普遍認為，由於福原愛被貼上「作風奔放」的標籤，大型贊助商和高額案件已很難回頭，連電視台綜藝節目也因顧慮收視反彈而不敢輕易邀約。

福原愛懷孕再婚橫濱男引反感！日媒分析她「身價崩跌」：被正妹後輩取代

福原愛（上圖）自從與江宏傑離婚後，便將事業重心轉往中國發展，不過貨的銷售額也僅約台幣10萬元。（圖／翻攝自微博、小紅書）

在日本事業低迷的情況下，福原愛近年積極轉往中國發展。她利用流利的中文，在「小紅書」和「微博」分享美容與美食影片維持曝光，甚至參與成都公關影片演出，被媒體稱為「女演員出道」。然而，知名度並不等於實際產值。報導提到，福原愛今年1月在中國進行直播帶貨銷售飾品，雖然吸引了140萬人次觀看，但最終銷售額僅約 49 萬日圓（約新台幣 10 萬）。這顯示出日本國內的形象危機，已對她在中國的商業擴張產生負面連鎖反應。

原文出處：福原愛懷孕再婚橫濱男引反感！日媒分析她「身價崩跌」：被正妹後輩取代

更多民視新聞報導

福原愛親口宣佈再婚懷孕！前夫江宏傑回應了

粉絲曬F3+阿信演唱會照「喊4字」 釣朱孝天怒回應

福原愛再婚又懷孕！昔自爆「奪網球王子的第1次」情史曝

