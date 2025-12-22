福原愛懷孕再婚橫濱男！堅稱「無婚內出軌」前妻公開不倫情書狠打臉

娛樂中心／綜合報導

福原愛與江宏傑離婚4年宣布再婚。（圖／翻攝自江宏傑臉書）

福原愛與江宏傑2021年婚姻亮紅燈，離婚官司纏訟多年，直到去（2024）年3月份才順利落幕。福原愛近日透過日媒證實再婚、懷孕雙喜訊，對象正是此前幽會遭直擊的「橫濱大谷翔平」，雖然福原愛表示兩人正式交往時間是2021年底，但日媒卻挖出，橫濱男前妻此前曾爆料，兩人尚未離婚前就發現福原愛寫給橫濱男的曖昧情書。

福原愛與「橫濱大谷翔平」登記結婚。（圖／翻攝自福原愛IG）

福原愛尚未與江宏傑離婚時，就被直擊與「橫濱大谷翔平」幽會，形象一落千丈。福原愛此次透過日媒宣布再婚、懷孕雙喜訊，也針對自己被指控婚內出軌一事親自回應，她還原時間軸，表示與橫濱男的戀情是與江宏傑離婚才開始，正式交往時間點是在2021年底，不過部分日本網友卻不買單。

福原愛曾被橫濱男前妻提告求償。（圖／翻攝自微博）

根據《週刊文春》此前報導，橫濱男前妻曾透露，自己發現福原愛寫給男方的情書，福原愛還在信中寫下「最愛你的笑臉」曖昧字眼，橫濱男前妻認為福原愛是破壞他們家庭的小三，憤而將她告上法院，並求償1100萬日幣（約240萬新台幣）精神撫慰金。對此福原愛方後來發表聲明，強調自己並未破壞他人婚姻，更提到橫濱男前妻已於2022年11月撤告。

