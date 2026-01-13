福原愛懷孕再婚！「甜讚老公體貼」私下暖舉曝光：讓我感到很溫暖

記者林汝珊／台北報導

70歲日本資深喜劇明星、主持人上沼恵美子，最近在節目裡談到福原愛再婚又懷孕的消息，表示相當感動，透露從福原愛小時候就常在節目上看到她成長，如今看她再度懷孕，總有種「像阿姨看著外甥女」的親切感，也對福原愛獻上祝福。

福原愛甜曝老公暖心舉動。（圖／翻攝自微博）

節目中福原愛受訪談到現任老公，她笑著表示：「他會在便利商店給我買冰淇淋，每天做這些小小體貼的事情就讓我感到很溫暖。」上沼恵美子聽了也驚呼：「好體貼啊！」隨後興奮補充：「這話聽起來很簡單，但明白這一點的人會一輩子感到幸福。」表示很為福原愛感到高興。

談到與福原愛的認識，上沼恵美子回憶：「我從她小時候就認識她，她上節目的時候會哭，打桌球輸了還會被媽媽責罵，直播中也會落淚。我看著她一路長大，所以每次看到挺著大肚子的愛醬，都覺得自己就像她的阿姨。」

