福原愛戀情大轉折 橫濱男陪她走過風波到再婚懷孕

福原愛今（22日）透過日媒採訪，坦承與「橫濱男」再婚並懷有身孕。（翻攝福原愛微博）

離婚4年，福原愛接受日本媒體《女性SEVEN》專訪，挺超大孕肚證實今年夏天已再婚並懷孕，她表示沒有想過這段關係會走到婚姻，坦承與江宏傑離婚後的官司期間，是橫濱男陪她走過低潮，強調是離婚後才正式交往。

福原愛受訪表示與「橫濱男」是離婚後才交往。（網路圖片）

時間回到2021年3月，福原愛婚姻尚未正式結束時，被日媒《週刊文春》拍到與一名已婚日本男子在橫濱約會，2人進出同一飯店並被指過夜，男方隨後也被拍到出入她住處，事件迅速引發「不倫」爭議。福原愛當時對外表示對方是重要朋友，否認交往，但輿論持續延燒。

同年7月，她與江宏傑正式宣布離婚。離婚後，日媒仍持續追蹤她與該名男子的動向，2021年下半年至2022年間，多家媒體報導兩人被視為交往中，並一度同居於東京住宅，之後則傳出已搬離，生活轉趨低調。

2022年，男方前妻以精神損害為由對福原愛提起民事訴訟，並公開曖昧訊息與情書內容，引發新一波討論。隔年日媒證實雙方達成和解，福原愛透過律師發出書面聲明，向對方致歉，案件未進入判決程序而結束。

福原愛近年積極經營微博社群，8月後即未再更新自己入鏡照片。（翻攝日本仙台市微博）

直到近日，福原愛接受《女性SEVEN》專訪，首度親口談及這段關係的後續。她透露已與對方完成結婚登記，形容對方是長期認識、能夠信賴的熟人，並坦言這段關係「一開始並不是以結婚為前提，連自己都沒想到會走到這一步」。談到懷孕，她語氣平靜地說「家人變多了，真的很開心」，也直言首次在日本待產與生產，與過去在台灣的經驗差異很大，內心其實相當不安，但能迎接新生命，讓她感到滿足。

