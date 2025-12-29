福原愛才說「婚姻初期就有問題」 江宏傑發文「不用解釋」時機巧妙

福原愛與江宏傑離婚時，報導滿天飛。翻攝女性セブンプラス、Instagram @chiang_hung_chieh

日本桌球界傳奇人物福原愛近日接受日媒專訪，投下再婚且懷孕的震撼彈，並在訪談中重提與前夫江宏傑的「第一段婚姻」，坦言雙方關係在結婚初期就已經破裂。就在相關報導引發台日網友熱烈討論之際，江宏傑今日下午於社群平台更新限時動態，寫下「很多事情不用解釋，大家都會明白」，發文時機點引發外界諸多聯想。

福原愛接受日本媒體專訪。翻攝女性セブンプラス

福原愛曝婚後即破裂 嘆當年「忍耐成癮」

福原愛在專訪中首度披露，當年與江宏傑在台灣的婚姻生活其實充滿艱辛。她直言當時自己不夠成熟，在溝通上遇到瓶頸後便選擇放棄表達，且為了維持家庭幸福的表象，總是逼自己要對婆家人表現出最好的一面。她更透露，夫妻關係其實在結婚後不久就已陷入僵局，自己甚至曾陷入「忍耐成癮」的憔悴狀態，每天哭著去工作。

廣告 廣告

對於過去這段備受矚目的跨國婚姻，福原愛表示當時太過夢幻、愛作夢，與現任丈夫A先生簡單踏實的生活形成強烈對比。即便她深知自己無論做什麼都容易遭到外界抨擊，但為了避免不實揣測給家人帶來麻煩，才決定誠實公開。福原愛坦言，曾想過如果能不向大眾交代就好了，但若不親口說明導致謊言流傳，會給身邊的人添麻煩。

江宏傑下午更新限時動態。翻攝Instagram @chiang_hung_chieh

坦言無法習慣批評 憂孩子見母受抨擊

面對大眾長久以來的議論，福原愛也吐露了內心的脆弱。她表示常有人問她「應該習慣被批評了吧？」、「不在意吧？」，但她坦言自己完全沒辦法變得那樣豁達。想到又要面對社會大眾的指責，內心依舊感到不安，尤其現在孩子也長大了，她語帶憂心地說：「我不希望讓孩子們看到我被抨擊的樣子。」

江宏傑限動疑回應 時機微妙引熱議

就在福原愛的專訪內容於今日上午橫掃媒體版面後，前夫江宏傑的動向也成為焦點。今日下午，江宏傑在Instagram限時動態中發布一段文字，內容提到：「很多事情不用解釋，大家都會明白。」雖然文中並未指名道姓，但在前妻大動作談論過往婚姻細節、坦承再婚與懷孕的當下，這番話被網友認為是在回應福原愛的專訪內容。

江宏傑與福原愛在2021年離婚後，曾為了家庭事務跨海對簿公堂，直到去年雙方才達成和解。過去對於婚姻中的種種紛擾，江宏傑大多保持沈默或透過經紀公司發聲，此次選擇在敏感時機點發出感言，不僅展現出他目前的心境，也讓這場跨國婚姻的後續風波再度成為大眾焦點。

曾想回校圓夢 福原愛盼以桌球報恩

除了回顧婚姻，福原愛也提到對未來的規劃。雖然她微笑表示「暫時會因為育兒而沒什麼餘裕」，但心中仍有想要實現的夢想。她計畫在育兒生活穩定後重返校園攻讀研究所，彌補當年為了北京奧運而中斷的大學學業。福原愛感性表示，儘管經歷風波，但看到大眾因她打桌球而展現的笑容，讓她找回原動力，期盼未來能以桌球向支持者報恩。



回到原文

更多鏡報報導

福原愛談與江宏傑婚姻「常哭著去上班」忍耐成癮 讚新丈夫「會買31冰淇淋新品給我」

福原愛泡溫泉「聞到硫磺味不適」發現懷孕 醫生警告「胎兒成長不順」

aespa首度參加《紅白歌唱大賽》寧寧確定缺席 官方公布原因「引聯想」