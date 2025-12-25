福原愛扶正小王再婚懷第三胎！江宏傑平安夜曬照不忍了 洩真實心聲

記者蔡維歆／台北報導

江宏傑祝福前妻福原愛再婚。（圖／翻攝自臉書）

前日本桌球選手福原愛斷開台灣桌球名將江宏傑4年，今（22日）被日媒報導再婚的消息，同時也證實福原愛懷上第三胎，讓許多人相當震驚。江宏傑經紀人事後回應：「祝福」。昨24日平安夜，江宏傑曬出過節照片寫下希望小孩「平安健康快樂長大」，吐露這幾天的心情。

福原愛再婚，懷上第三胎。（圖／翻攝自日本《女性SEVEN》）

江宏傑換上紅色耶誕老公公服飾，並寫下：「每年聖誕節，孩子們都會向聖誕老公公許願禮物，今年也不例外，不過今年，除了聖誕老公公我本人之外，還多了兩位超可愛的小幫手，是不是很可愛」，粉絲回應：「小傑是好爸爸，聖誕快樂」、「聖誕快樂！唯一支持江宏傑」、「顏值好高的一家三口」、「100分爸爸」。

廣告 廣告

而福原愛與江宏傑的離婚官司直到去（2024）年3月才順利落幕。福原愛當時曾強調絕無婚內出軌，是在與江宏傑離婚後，才與橫濱男交往。透露早在2020年就已萌生離婚念頭，她也為過往風波致歉，表示：「這一連串事件對工作相關人士、A先生的家人與身邊的人，以及我的家人都造成極大困擾，想藉此機會再次向大家致上最深的歉意，真的非常抱歉。」如今懷上第三胎，她笑說外界常認為自己「很有經驗、不用擔心」，但實際情況並非如此，這是她首次在日本生產，醫療流程與環境皆與台灣不同，讓她一度感到不知所措。

更多三立新聞網報導

月收10萬突轉行賣雞蛋糕！男星挨酸「落魄擺攤」 白冰冰出手暖舉曝光

來台定居5年！韓正妹網紅突離開台灣回老家 「最新近況」曝光了

2025年底不平靜！最神命理師不忍出手了 示警2026年「8大危機」

錄音外流爆毆打助理、欠薪！短劇女神「請大S律師救火」 和解金額曝

