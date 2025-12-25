福原愛扶正小王懷第三胎 江宏傑平安夜曬照吐心情

37歲日本桌球天后福原愛2021年和江宏傑離婚，近日宣布和緋聞男友「橫濱男」A君修成正果登記結婚，並懷上愛的結晶，江宏傑第一時間透過經紀公司回應2字：「祝福」。昨(24日)逢平安夜，江宏傑曬出和兩個孩子過節照片，寫下希望小孩「平安健康快樂長大」，吐露這幾天的心情。

江宏傑和福原愛育有1女1子，離婚後由他照顧兩個小孩，昨他曬出和孩子們換上紅色耶誕老公公服飾，並寫下：「每年聖誕節，孩子們都會向聖誕老公公許願禮物，今年也不例外，不過今年，除了聖誕老公公我本人之外，還多了兩位超可愛的小幫手，是不是很可愛」，粉絲回應：「小傑是好爸爸，聖誕快樂」、「聖誕快樂！唯一支持江宏傑」、「顏值好高的一家三口」、「100分爸爸」。

回顧江宏傑和福原愛婚變始末，2021年福原愛為了東京奧運回日本，接著就不再回台，日本媒體爆料她和A君同遊橫濱，兩人住進同一間飯店，之後又到福原愛家住，福原愛則澄清絕無不倫，兩人各住一間房，對方是她多年前認識的朋友，因遇到開公司的煩惱，才會找對方出來諮詢，算是近期她「心靈上的支柱」。

2022年報導稱橫濱男是離婚後才開始聯繫福原愛交往，橫濱男前妻認為與事實不符，聯絡福原愛要求更正報導，福原愛提出100萬日幣（約24萬台幣）的封口費。橫濱男前妻更曬出福原愛寫的情書，可見福原愛在信中說，自己即將要宣布離婚，可能又會有不少風波，明白之後會很辛苦，也期待再次相見，最後更自稱是「最喜歡A君笑容的小愛」，讓兩人離婚前的互動關係受到質疑。

