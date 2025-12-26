福原愛扶正「橫濱男」並宣布懷孕難挽聲望 女王地位已由石川佳純接班

福原愛的日本相關工作，已漸由另一個前國手（雜誌封面人物）石川佳純取代。（翻攝自X）

日本前桌球國手福原愛，曾是日本桌壇的象徵人物，但因為與台灣桌球選手江宏傑的婚姻風波，婚後爆出不倫重創形象。如今她已與當年爆婚內出軌的「橫濱男」正式再婚，且對外證實懷孕。不過，在日本的事業版圖上，她幾乎已失去昔日「桌球女王」的地位。

原本福原愛長期參與的賽事解說、體育節目席位，已陸續被另一位人氣與形象俱佳的前國手石川佳純取代。後者不僅在賽事主持與評論領域活躍，也成為多家品牌代言人。而福原愛的商業價值明顯滑落，日本媒體指出她的代言片酬暴跌至100萬日圓（約新台幣20.1萬元），石川佳純的五分之一。廣告主與電視台也普遍保持距離，甚至認為她上節目已難以帶動收視。 之前在日本市場受限之後，福原愛將工作重心轉向中國，積極經營微博、小紅書等社群平台，嘗試以綜藝曝光、生活分享與直播帶貨建立新品牌定位。但這樣的選擇，同樣也影響了她在日本的發展。

