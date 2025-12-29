福原愛挺大肚再婚！自曝「泡湯聞硫磺味想吐」 懷孕內幕全說了

娛樂中心／張尚辰報導

日本前桌球選手福原愛於22日接受日媒訪問時，證實自己已結婚且懷孕，對象正是過去被拍到約會的「橫濱男」。今（29）日最新報導指出，福原愛透露，自己是在一次溫泉旅行中意外發現懷孕消息，過程非常突然，讓夫妻倆都感到意外。

根據日媒《女性自身》報導，福原愛表示，起初交往時並未打算結婚，但最終轉念的原因是男方家人希望能與她「成為真正的家人」。如今，福原愛不僅迎來人生第二春，還懷上寶寶，對此她感到非常開心。然而，這也是她首次在日本生產，由於醫療流程與環境與台灣不同，一度讓她感到有些不知所措。

廣告 廣告

福原愛透露，自己是在泡溫泉時意外得知懷孕的消息。（圖／翻攝自福原愛臉書）

福原愛透露，與「橫濱男」登記結婚後，喜歡泡湯的她便帶著老公和朋友一起去溫泉旅行。沒想到在泡湯過程中，福原愛因聞到硫磺味而感到一陣噁心，讓她懷疑自己可能懷孕，結果真的確認懷上寶寶，夫妻倆都非常驚喜。

福原愛將懷孕的好消息告訴媽媽時，肚子已經明顯隆起。媽媽聽後忍不住打趣說，「肚子裡能放西瓜嗎？什麼時候卸貨呢？」福原愛笑說寶寶要等到明年才出生，並表示，看到媽媽開心的表情，也讓她感受到與家人共享幸福的溫暖。

更多三立新聞網報導

濱崎步演唱會又遭取消！「眼角疑泛淚」吐心聲：人生沒答案的事情太多

許允樂甜曬大鑽戒！羞喊「謝謝老公」 浪漫求婚細節全說了

韓國網紅來台！因1事「想撕掉韓國護照」：不想回令人窒息的籠子

解放軍展開圍台軍演！「正義使命-2025」演習範圍曝光

