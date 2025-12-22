福原愛挺孕肚再婚！昔自爆奪走「網球王子」第一次 超狂情史曝光

娛樂中心／綜合報導

福原愛2021年離婚江宏傑，事隔4年，如今傳出懷孕、再婚消息，另一半對象正是此前她尚未離婚江宏傑，約會被拍的「橫濱大谷翔平」。事實上，福原愛結婚江宏傑前情史豐富，緋聞對象包含日本桌球選手松平健太、大矢英俊，甚至和「網球王子」錦織圭有過一段轟動的姐弟戀。

福原愛與錦織圭相差2歲。（圖／翻攝自福原愛、錦織圭IG）

福原愛與錦織圭過去遭日本八卦雜誌《Friday》直擊約會行程，兩人被拍到在地鐵站內親吻畫面，不過雙方並沒有公開承認這段戀情。事後有桌球界人士表示，福原愛某次喝完酒後自爆「奪走小圭的第一次」，一番話曝光引發全場驚呼，福原愛則害羞懇求大家不要追問。

福原愛曾脫口奪走錦織圭的第一次。（圖／翻攝自錦織圭IG）

據傳福原愛與錦織圭2008年透過北京奧運日本網球代表杉山愛牽線，當年錦織圭年僅18歲。不過當時熱戀消息曝光4個月後，兩人疑似因聚少離多分手。另一方面，錦織圭今年6月傳出背著模特兒妻子觀月亞子偷吃模特兒大口亞月（暫譯），事後本人也發表道歉聲明，表示自己的不忠傷害了妻子及家人，承諾會深刻反省並專注於網球生涯。

