福原愛挺孕肚再婚 爆昔「橫濱男陪上課」疑藏不住！

37歲日本前桌球選手福原愛外型甜美，2016年與台灣前國手江宏傑結婚，並育有1子1女。2021年她被爆出與「橫濱高帥男」約會，捲入婚外情風波，也和前夫江宏傑結束5年婚姻。近日她挺出超巨孕肚受訪，證實已再婚懷孕，震驚台日網友，引發熱議。據日媒報導，福原愛先前上孕婦游泳課、身旁有橫濱男陪伴，被人偶遇，懷第三胎的消息才因此曝光。





福原愛「離婚江宏傑4年」挺孕肚再嫁 爆昔「橫濱男陪上游泳課」疑藏不住！

福原愛（左）與江宏傑（右）離婚4年，近日受訪她挺孕肚公開再婚、懷孕雙喜訊。（圖／翻攝自福原愛臉書、江宏傑臉書）

福原愛2016年與台灣前桌球國手江宏傑結婚，2021年時爆出婚外情，並與前夫結束5年婚姻。近期她接受日媒《 女性Seven 》專訪，透露今（2025）年夏天和「橫濱男」登記結婚並已懷孕，還在鏡頭前大方曝光超巨孕肚。她表示第三胎計畫在日本生產，也分享即將迎來三寶的緊張心情「我第一次在日本生產，而且醫院的流程和台灣完全不同，讓我在很多事情上都感到困惑、不太適應」。

福原愛「離婚江宏傑4年」挺孕肚再嫁 爆昔「橫濱男陪上游泳課」疑藏不住！

知情人士向日媒爆料，福原愛上孕婦游泳課、身旁有橫濱男陪伴，被人偶遇，懷孕消息才曝光。（圖／翻攝自福原愛微博）

不過，自稱知情人士向日媒《 女性自身 》透露，自今年（2025年）秋天起，福原愛頻繁前往東京1間明星常去的健身房，帶著現任老公一起上孕婦游泳課程。該課程每月4堂，費用約2萬日圓（約新台幣4030元），主要目的是舒緩孕期身體負擔，並為生產進行體能準備，且不少準媽媽上課時還互相結識成為好友，方便產後彼此交流與扶持。不過知情人士指出，福原愛上課出席狀況「似乎並非每節課都到場，她的出勤率並不穩定……由於懷孕，她的健康狀況可能有所波動」。

福原愛「離婚江宏傑4年」挺孕肚再嫁 爆昔「橫濱男陪上游泳課」疑藏不住！

福原愛再婚懷孕，看法兩極，有中國粉絲祝福，也有部分中國網友不挺。（圖／翻攝自微博）

事實上，近年福原愛轉往中國發展，停更臉書、IG，不時在微博、小紅書分享近況。如今她公布再婚懷孕喜訊，中國粉絲祝福支持，不過也有中國網友不挺「震碎我三觀」、「所以愛醬你這是變相承認婚內OO嘛」、「這麼快？」、「又結婚了？」、「再次證明了OO？」。





