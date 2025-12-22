福原愛挺孕肚再婚！自曝戀情時間軸 「2020年就想和江宏傑離婚」

福原愛近日挺著孕肚接受媒體訪問，首度透露2020年就想和江宏傑離婚。翻攝福原愛微博



日本前桌球國手福原愛和我國桌球國手江宏傑2016年結婚，原本一度蔚為佳話，不過福原愛2021年鬧出不倫戀，離婚官司纏訟多年，終於在去年（2024年）3月落幕。近日福原愛震撼宣布再婚及懷孕喜訊，再婚對象就是過去曾被媒體拍到、相貌形似日籍球星大谷翔平的「橫濱男」。福原愛挺著孕肚接受日媒《女性SEVEN》坦言「起初沒想過要再婚，但很開心能迎接新生命、再度增加家庭成員」，同時詳細交代和現任老公交往的時間點，撇清出軌傳聞。

福原愛近日接受日媒採訪，表示其實早在2020年就已萌生離婚念頭，因此才返回日本沉澱心情。至於和現任丈夫交往，則是在2021年7月和江宏傑正式離婚後，才真正開始交往，「這一連串事件對工作相關人士、A先生的家人與身邊的人，以及我的家人都造成極大困擾，想藉此機會再次向大家致上最深的歉意，真的非常抱歉。」

福原愛坦言，起初她並未有再婚念頭，兩人是以互相信賴的「夥伴」身份陪伴彼此，直到老公的家人鼓勵他們「不如結婚，作為一家人一起走下去吧」，才讓她動念再婚，此次願意出面受訪，也是希望能夠親自好好說清楚，並強調兩人並非出軌的不倫關係。

福原愛的好友們也透露，福原愛過去和江宏傑的跨國婚姻，其實在育兒過程中，因無法順利向友人們諮商、心裡很壓抑，因此吃了不少苦，進而導致後來和江宏傑的隔閡越來越深，最終在2020年動念離婚。對於前妻福原愛再婚懷孕一事，江宏傑稍早透過經紀人回應「祝福」。

